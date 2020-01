Hľadá sa kresťanská demokracia nového typu II.

Čo by malo charakterizovať nový, reštartovaný typ kresťanskej demokracie? Nižšie predkladám 5 bodov, ktoré považujem za kľúčové pre zachovanie jej identity, odlíšenia sa od ostatných a získanie adekvátnej priazne od voličov.

Prvú časť blogu nájdete TU.

1. Boh. Kresťanská demokracia by sa nemala hanbiť za Boha a kresťanstvo. A to aj verbálne. Iste, je veľmi zlé a až tragické, ak verbálnosť dominuje nad skutkami. Ale ani opak nie je dobrý - ak konáme a mlčíme ako keby Boha nebolo. Slová uznania závislosti od Boha, slová vďaky Bohu za všetko, čo ako národ a štát máme, sú normálnou deklaráciou reality, ktorej veríme a ktorá do politiky patrí. Slovensko je naša pozemská zasnúbená zem, ktorú sme dostali do správy, máme byť za ňu vďační a starať sa o ňu ako dobrý hospodár. A bez Boha sa nám to nepodarí. (Aspoň nie humánnym spôsobom ako nás učí aj nedávna história režimov, ktoré sa o to pokúšali.)

2. Človek. Zameranie na ľudskú dôstojnosť, slobodu a zodpovednosť človeka. Kresťanská demokracia by mala dbať na ľudskej dôstojnosť každého človeka, aj toho najnepatrnejšieho, najslabšieho, chorého, či inak vylúčeného. Najmä vo vzťahu k novým technológiám je to obrovská výzva a aj potreba. Ďalej by mala byť zameraná na integrálnu rodinnú politiku, ktorá rešpektuje dôležité autonómne miesto rodiny ako ideálneho miesta pre rozvoj človeka a jeho šťastie. Princíp subsidiarity použitý v rodinnej politike by sa ako nástroj slobody a zodpovednosti mal uplatňovať pre každú úroveň riadenia krajiny (v tomto nám môžu byť západné demokracie vzorom). Súčasťou zamerania na človeka je aj uvedenie solidarity do reálnych rozmerov - pomoci, ktorá je ľudská. Je čas konečne zbaviť krajinu kolektivistických, ľudsky chladných riešení sociálnych problémov jednotlivcov, rodín a sociálne vylúčených skupín.

3. Národný rozmer. Podobne ako rodina, aj národ je spoločenstvo predchádzajúce štát. Na rozdiel od rodiny ide nie o biologicky podmienené spoločenstvo, ale najmä kultúrne. Rešpekt k národnej identite (nielen majoritného národa), jej podpora a rozvoj sú súčasťou dobre spravovanej spoločnosti, v ktorej sa človek môže citiť byť sám sebou a to aj ako súčasť širšieho spoločenstva.

4. Rozumnosť a normálnosť. Na Slovensku máme odvahu riešiť veci bez dostatočnej prípravy a vstupných dát, podobne ako väčšina Slovanov. Môže to byť celkom sympatická vlastnosť svedčiaca o odvahe, ale pri riadení krajiny je to hazard, na ktorý všetci doplácame. Mám skúsenosť, že nie každé plytvanie je výsledkom korupcie, ale má v tom prsty nerozumnosť, ťarbavosť, neschopnosť. A pritom by stačilo trošku pohnúť rozumom, racionalizovať systém a spolupracovať. Ale zachovať si rozum veľmi pomôže aj v prípade posudzovanie niektorých moderných trendov, ktoré prerastajú až do iracionálnej hystérie a navrhovaných cieľov, ktoré nie je reálne splniť. Prepadajú tomu aj väčšie štáty s vyspelou demokraciou. Hlas rozumu a normálnosti je dnes ešte potrebnejší ako kedysi, keď ľudstvo bolo viac spojené s prírodou.

5. Rešpekt demokracie. Kresťanská demokracia je ryba určená na plávanie v rybníku liberálnej demokracie - teda systému, ktorý počíta so slobodným pôsobením viacerých politických prúdov a existenciou rôznorodých prístupov k životu. Princíp rešpektovania demokracie má dva rozmery - rešpektovanie rozdielnosti a slobody a rešpektovanie vôle väčšiny. Sú to dva na seba narážajúce princípy, ktoré vďaka systému liberálnej demokracie môžu fungovať formou vyvažovania a nachádzania rovnovážneho stavu. Kresťanská demokracia uznáva, že o dobro, o ktoré sa usiluje, musí zápasiť, že myšlienky musí presadiť nenásilným argumentačným spôsobom. Rešpektuje právo existencie ostatných súperov, ktorí sú v rybníku. Demokracia síce riskuje existenciu negatívnych javov v spoločnosti, zároveň ale vytvára predpoklad, aby mohla byť zachovaná sloboda a aby dobro mohlo rásť. Pri rešpekte demokracie mám na mysli ešte jeden rozmer - úctu voči demokracii v rámci strany, či hnutia. Neochotu rešpektovať demokratické rozhodnutie väčšiny v rámci strany a jasné vymedzenie jej hodnôt, ktoré nemôže prekročiť ani jednoduchá väčšina, vnímam ako dlhodobý problém. Niekedy mám pocit, že delenie sa neukončí až kým nebude na Slovensku 5 miliónov strán. Ak nepríjmeme vnútrostranícku demokraciu a disciplínu ako súčasť vlastnej politickej kultúry, sotva budeme mať solídneho a stabilného reprezentanta kresťanskej demokracie.

Nová kresťanská demokracia, keďže ide o konzervatívny prístup, nemusí a ani nemôže byť radikálne novou v obsahu, ale skôr novou svojim prístupom, formami a tiež utváraním trendov, ktoré sú potrebné pre súčasnú historickú etapu. Kresťanskodemokratické hnutie vďaka svojej historickej múdrosti a aktuálnej vnútornej dynamike má na to, aby zásadným spôsobom prispelo k znovuoživeniu autentickej kresťanskej demokracie, ktorá by bola v našom politickom priestore úspešná a celkom isto prospešná.